«Меня воспитывали так, что нужно помогать». Легионер Шахтера объяснил, почему решил вернуться в клуб 20 апреля, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Марлон перешел в Шахтер летом 2021 года (Фото:ФК Шахтер)

Следом за израильским полузащитником Монором Соломоном в донецкий Шахтер вернулся бразильский защитник Марлон.

Марлон рассказал, что он принял решение вернуться в Шахтер, чтобы отблагодарить клуб за теплый прием после перехода из Сассуоло летом прошлого года, сообщает Футбол NEWS.

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«На самом деле я приехал сюда, потому что здесь мои партнеры по команде, они для меня как семья. С тех пор как я приехал, меня очень тепло приняли. Я благодарен за все, что они сделали для меня.

Честно говоря, меня родители воспитывали так, что нужно помогать. Мне кажется, это главный мотив, почему я вернулся.

Конечно, мы должны быть солидарны и настроены на то, чтобы помогать людям в такой сложной ситуации. Это моя позиция — поблагодарить Шахтера за то, что он сделал для меня», — сказал Марлон.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтианс.

Также после начала войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого стало известно, что израильский полузащитник донецкого клуба Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулхэм. Ходят слухи, что в Англии может продолжить карьеру и другой хавбек Шахтера Михаил Мудрик, которым интересуется Брентфорд.

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