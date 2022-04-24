«Приостановили контракты». Пятов заявил, что футболисты Шахтера не получают зарплату

24 апреля, 15:36
Цей матеріал також доступний українською
Андрей Пятов выступает за Шахтер с 2007 года (Фото:Андрей Пятов via Instagram)

Андрей Пятов выступает за Шахтер с 2007 года (Фото:Андрей Пятов via Instagram)

Поддержи НВ

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов заявил, что клуб приостановил выплату заработной платы.

Пятов рассказал, что по рекомендации УЕФА Шахтер на три месяца приостановил с футболистами контракты и не выплачивает им зарплату, сообщает Люкс ФМ.

«Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами. И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, поэтому есть такая возможность.

Видео дня
Читайте также:

Андрей Пятов выступает за Шахтер с 2007 года (Фото:ФК Шахтер) Пятов — о будущем Шахтера: Все надеются на лучшее, но также готовятся к худшему

А мы, футболисты, тренируемся. И всегда спрашиваем, если кому-то нужна какая-то помощь, мы готовы помочь. Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков", — сказал Пятов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтианс.

Также после начала войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого стало известно, что израильский полузащитник донецкого клуба Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулхэм. Ходят слухи, что в Англии может продолжить карьеру и другой хавбек Шахтера Михаил Мудрик, которым интересуется Брентфорд.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер Андрей Пятов

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X