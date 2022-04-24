«Приостановили контракты». Пятов заявил, что футболисты Шахтера не получают зарплату 24 апреля, 15:36 Цей матеріал також доступний українською Андрей Пятов выступает за Шахтер с 2007 года (Фото:Андрей Пятов via Instagram)

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов заявил, что клуб приостановил выплату заработной платы.

Пятов рассказал, что по рекомендации УЕФА Шахтер на три месяца приостановил с футболистами контракты и не выплачивает им зарплату, сообщает Люкс ФМ.

«Все понимают ситуацию. Никто у нас зарплату не забирает, она будет. Мы надеемся на лучшее, верим. Сейчас мы полностью обеспечиваем себя сами. И помогаем друг другу, потому что у нас есть и персонал, и молодые игроки. Персоналу клуб помогает отдельно. У них другие зарплаты, поэтому есть такая возможность.



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А мы, футболисты, тренируемся. И всегда спрашиваем, если кому-то нужна какая-то помощь, мы готовы помочь. Мы создали небольшой командный фонд, все нуждающиеся могут взять из этого фонда, чтобы, например, оплатить квартиру. Это касается и персонала, и игроков", — сказал Пятов.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а перед этим нападающий горняков Жуниор Мораес перешел в бразильский Коринтианс.

Также после начала войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого стало известно, что израильский полузащитник донецкого клуба Монор Соломон близок к переходу в лондонский Фулхэм. Ходят слухи, что в Англии может продолжить карьеру и другой хавбек Шахтера Михаил Мудрик, которым интересуется Брентфорд.



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