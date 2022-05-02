«Эмоциональный день, очень грустный». Главный тренер Шахтера намекнул на уход из клуба
Роберто Де Дзерби, вероятно, покинет Шахтер (Фото:ФК Шахтер)
После благодетельного мата против сплитского Хайдука (3:3) главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби не исключил, что в ближайшее время может покинуть «горняков».
Де Дзерби заявил, что хотел бы остаться в Шахтере, но только в том случае, если будет разыгрываться чемпионат Украины, в противном случае он не видит своего будущего во главе горняков, сообщает официальный сайт донецкого клуба
«Эмоциональный день, очень грустный. Потому что, возможно, это был мой последний день как тренер Шахтера.
Я общался со всеми: с игроками, руководством клуба. Если чемпионат будет, то я хотел бы остаться здесь, а если случится наоборот и чемпионата не будет, я хотел бы начать нормальную жизнь и работать дальше.
Сейчас есть одна большая проблема – это время. Потому что чемпионаты сейчас заканчиваются и скоро начинается новый сезон. Именно время – это то, что заставляет меня больше всего беспокоиться о том, чтобы остаться", - сказал Де Дзербі.
Контракт итальянского специалиста с горняками рассчитан до лета 2023 года. Ранее Де Дзерби заявил о готовности работать год без зарплаты в Шахтере.
Перед этим Роберто рассказал, что остаться в донецком клубе ему подсказал внутренний голос.
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