«Закрываю этот важный раздел карьеры». Легионер Динамо объявил о своем уходе из клуба — видео 15 сентября, 11:23 Сидклей сыграл за Динамо 33 матча (Фото:ФК Динамо)

Бразильский защитник Сидклей заявил, что покидает киевское Динамо.

Сидклей опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором попрощался с Динамо и добавил видео с самыми памятными моментами в составе киевского клуба.

«С огромной благодарностью я закрываю эту важную главу в своей карьере. Путешествие, полное самоотверженности, развития и незабываемых моментов. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия! Болельщики, мои партнеры и персонал. Для меня было честью носить эту футболку! Спасибо», — написал Сидклей.

Видео дня

Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро. За киевский клуб бразилец сыграл 33 поединка, забил три гола и сделал три ассиста.

Прошлый сезон он провел в аренде в болгарском клубе ЦСКА 1948.

Ранее капитан Динамо Сергей Сидорчук перешел в бельгийский Вестерло.

Также полузащитник Денис Гармаш перешел из киевского клуба в хорватский Осиек.

Кроме этого сообщалось, что ямайский полузащитник киевского Динамо Кахим Перрис продолжит карьеру в азербайджанском клубе Сабах.

