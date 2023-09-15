«Закрываю этот важный раздел карьеры». Легионер Динамо объявил о своем уходе из клуба — видео
Сидклей сыграл за Динамо 33 матча (Фото:ФК Динамо)
Бразильский защитник Сидклей заявил, что покидает киевское Динамо.
Сидклей опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором попрощался с Динамо и добавил видео с самыми памятными моментами в составе киевского клуба.
«С огромной благодарностью я закрываю эту важную главу в своей карьере. Путешествие, полное самоотверженности, развития и незабываемых моментов. Спасибо всем, кто был частью этого путешествия! Болельщики, мои партнеры и персонал. Для меня было честью носить эту футболку! Спасибо», — написал Сидклей.
Сидклей перешел в Динамо из Атлетико Паранаэнсе в июле 2018 года за 5 млн евро. За киевский клуб бразилец сыграл 33 поединка, забил три гола и сделал три ассиста.
Прошлый сезон он провел в аренде в болгарском клубе ЦСКА 1948.
Ранее капитан Динамо Сергей Сидорчук перешел в бельгийский Вестерло.
Также полузащитник Денис Гармаш перешел из киевского клуба в хорватский Осиек.
Кроме этого сообщалось, что ямайский полузащитник киевского Динамо Кахим Перрис продолжит карьеру в азербайджанском клубе Сабах.