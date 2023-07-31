«Мы вернулись»: в Шахтере сделали громкое заявление после подписания бразильца 31 июля, 22:05 Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер)

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна высказался по поводу подписания вингера Эгинальдо.

Функционер заявил, что донецкий клуб будет наращивать приобретения с Южной Америки.

«Шахтер возвращается туда, где мы были. Бразильский рынок, быстрый вингер. Подписали сильного игрока, который может действовать на всех позициях в атаке. Его хвалят и рекомендуют. И мы увидели то, что нам нужно.

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Эгинальдо? Я уверен, что он будет писать историю Шахтера. Мы сейчас смотрим не только на бразильский рынок, но и на Эквадор, Венесуэлу. Полагаю, что Эгинальдо— сильное усиление. Он уже тренируется с командой, у нас нет времени на адаптацию. Прошли времена, когда мы подписывали игрока и ждали полтора-два года".

Срна рассказал, что легионеров не пугает война в Украине.

«Никто из новичков не задавал вопросов о войне. Они смотрят на свою перспективу и на будущее. Приятно, когда футболисты приезжают в Шахтер. И мы планируем подписать еще 1−2 футболиста, но зависит от рынка», — отметил Срна.

🧡 Представляємо нашого новачка Егіналду 🇧🇷



👋 Вітаємо в «Шахтарі»! ⚒#Shakhtar pic.twitter.com/JF5lpHfOgq — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023

Напомним, Шахтер заключил соглашение с 18-летним вингером до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что Шахтер подписал призера молодежного чемпионата мира.