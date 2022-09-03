Суркис дал посыл игрокам Динамо: «Если не готовы на поле — возьмите оружие и идите защищайте нашу страну» 3 сентября, 11:57 Игорь Суркис (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис высказался о неудачном старте сезона для своей команды, которая не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов и разгромно проиграла Днепру-1 в первом матче нового розыгрыша украинской Премьер-лиги.

Слова главы столичного клуба приводит Tribuna.

Так, Суркис признал, что в нынешних реалиях, когда команда осталась без легионеров и усиления, Динамо нечего было делать в Лиге чемпионов.

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При этом президент «бело-синих» заявил, что в Лиге Европы подопечным Мирчи Луческу тоже досталась достойная группа с турецким Фенербахче, французским Ренном и кипрским АЕКом.

Также Суркис раскритиковал игроков Динамо за отсутствие настроя на матчи квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской Бенфики. По словам президента клуба, футболисты должны были биться в этих играх, как ВСУ за свою страну.

«Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они за наши ВСУ, что они готовы.

Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, возьмите оружие и идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл", — сказал Суркис.

Ранее президент Динамо назвал слова Луческу о возможном уходе из клуба эмоциями.

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