«Они будут допускать ошибки»: Луческу назвал главную проблему Динамо Киев 31 июля, 17:05 Мирча Луческу (Фото:ФК Динамо Киев)

Киевское Динамо намерено усилить линии атаки и защиты в летнее трансферное окно.

Главный тренер команды Мирча Луческу сообщил, что клуб рассматривает опцию подписания одного форварда, а также нескольких игроков оборонительного плана.

«Бенито может хорошо играть, как нападающий, и он успешно играл на этой позиции на сборах, в матчах с Янг Бойз и Аль-Хилялем. Его возвращение из аренды было правильным решением.

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Впрочем, возможно, мы возьмем кого-то еще, чтобы иметь трех нападающих. У нас больше проблем в центре защиты, где играют очень молодые ребята, и я уверен, что по ходу чемпионата они еще будут допускать ошибки. На эту позицию нужно иметь опытных игроков.

Хочу похвалить своих игроков, они собрались в сложный период, у команды хорошее моральное состояние, и она является единым целым", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Напомним, в первом туре чемпионата Украины Динамо разгромило Минай (4:1).

Ранее Луческу оценил дебют Ярмоленко после возвращения в Динамо.