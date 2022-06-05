Четыре футболиста сборной Украины не попали в заявку на матч с Уэльсом
В окончательную заявку попали 23 футболиста (Фото:Reuters/John Sibley)
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился с окончательной заявкой национальной команды на матч с Уэльсом в финале плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу в Катаре.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Уэльс — Украина можно здесь
В заявку сборной Украины попали 23 футболиста. Из прибывших в Уэльс игроков в заявку не попали Данило Сикан, Денис Попов, Андрей Лунин и Данило Игнатенко, получивший дебютный вызов в национальную команду.
Заявка сборной Украины:
Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык
Защитники: Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко
Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков
Нападающие: Яремчук, Довбик
Ранее сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.
Перед этим Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.
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