Четыре футболиста сборной Украины не попали в заявку на матч с Уэльсом 5 июня, 15:04 Цей матеріал також доступний українською В окончательную заявку попали 23 футболиста (Фото:Reuters/John Sibley)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков определился с окончательной заявкой национальной команды на матч с Уэльсом в финале плей-офф отбора на чемпионат мира по футболу в Катаре.

В заявку сборной Украины попали 23 футболиста. Из прибывших в Уэльс игроков в заявку не попали Данило Сикан, Денис Попов, Андрей Лунин и Данило Игнатенко, получивший дебютный вызов в национальную команду.



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Заявка сборной Украины:

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Бондарь, Сирота, Забарный, Миколенко, Качараба, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Пихаленок, Зубков

Нападающие: Яремчук, Довбик

Ранее сборная Украины в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022 обыграла сборную Шотландии со счетом 3:1.

Перед этим Украина узнала потенциальных соперников на чемпионате мира в Катаре.

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