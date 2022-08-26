«Размажу за четыре раунда». Фьюри сделал смелый прогноз на потенциальный бой с Усиком
Фьюри потребовал за поединок против украинца полмиллиарда (Фото:Tyson Fury/Twitter)
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри сделал смелый прогноз на свой возможный бой против украинского обладателя поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика.
Уроженец Большого Манчестера опубликовал в сторис Instagram фото со своей цитатой о потенциальном сопернике.
В комментарии к снимку Тайсон добавил: «Я размажу его за четыре раунда. Потому что Цыганский король так сказал».
В ночь с 20 на 21 августа Усик в реванше победил раздельным решением судей соотечественника Фьюри Энтони Джошуа. После боя Александр призвал Тайсона вернуться в ринг и встретиться с ним.
Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали за бой много денег.
После этого британец потребовал за поединок против украинца полмиллиарда.
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