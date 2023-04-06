Больше, чем у Динамо. Звезда сборной Украины получает одну из самых больших зарплат в новом клубе 6 апреля, 15:09 Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона (Фото:ФК Жирона)

Стала известна заработная плата футболиста сборной Украины и экс-игрока киевского Динамо Виктора Цыганкова в испанской Жироне, сообщает Capology.

По информации портала, украинский футболист получает в испанском клубе 44 231 евро в неделю, то есть 2,3 млн евро в год.



Украинский футболист входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды.

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Больше Цыганкова получают только Давид Лопес и Ориоль Ромеу, зарплата которых составляет 3,6 и 3 млн евро в год соответственно.

В киевском Динамо, по информации СМИ, Цыганков получал 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко зарабатывает в Аль-Айне около 37 тысяч евро в неделю, что составляет около 1,9 млн евро в год.

Также была информация, что Руслан Малиновский во французском Марселе зарабатывает 1,8 млн евро в год, а Михаил Мудрик в Челси - около 5,6 млн евро в год.

