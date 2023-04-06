Больше, чем у Динамо. Звезда сборной Украины получает одну из самых больших зарплат в новом клубе

6 апреля, 15:09
Поделиться:
Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона (Фото:ФК Жирона)

Цыганков подписал с Жироной контракт на 4,5 сезона (Фото:ФК Жирона)

Стала известна заработная плата футболиста сборной Украины и экс-игрока киевского Динамо Виктора Цыганкова в испанской Жироне, сообщает Capology.

По информации портала, украинский футболист получает в испанском клубе 44 231 евро в неделю, то есть 2,3 млн евро в год.

Украинский футболист входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков команды.

Видео дня

Читайте также:

Цыганков выступает за Жирону с января 2023 года (Фото:Виктор Цыганков via Instagram) «Надеюсь, будет легче». Звезда сборной Украины озвучил самую большую проблему после перехода в испанский клуб

Больше Цыганкова получают только Давид Лопес и Ориоль Ромеу, зарплата которых составляет 3,6 и 3 млн евро в год соответственно.

В киевском Динамо, по информации СМИ, Цыганков получал 2 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко зарабатывает в Аль-Айне около 37 тысяч евро в неделю, что составляет около 1,9 млн евро в год.

Также была информация, что Руслан Малиновский во французском Марселе зарабатывает 1,8 млн евро в год, а Михаил Мудрик в Челси - около 5,6 млн евро в год.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Чемпионат Испании Примера Виктор Цыганков

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X