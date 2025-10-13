«Там очень тяжело было». Украинский тренер рассказал о непростой работе в клубе, который прекратил существование

Владимир Шаран, возглавивший Александрию-2 , рассказал о трудностях во время работы в Минае, который исчез с футбольной карты Украины.

В интервью YouTube-каналу Александрии наставник заявил, что имел двухлетнюю паузу в тренерской деятельности, поскольку работа в закарпатском клубе была чрезвычайно сложной.

Реклама

«После Миная можно было и пять лет отдыхать, если так разобраться, потому что там очень трудно было работать. Но все равно, хоть игроки были там не очень высокого уровня, мы достигли в УПЛ 8-го места — это лучший результат для закарпатского футбола, и было очень приятно, — сказал Шаран.

Во время длительного перерыва он перенес операцию.

2Конечно, нужна была передышка, но в тренерской работе, считаю, это немножко многовато, хочется отдохнуть меньше. Но здорово, что так получилось, потому что мне делали операцию в Киеве, было оперативное вмешательство.

Сделали серьезную операцию, я только восстановился буквально где-то, может месяц назад после своих старых травм футбольных профессиональных. Так что это время пошло на пользу, и сейчас я полностью готов к тому, чтобы работать", — рассказал тренер.

Шаран также уточнил, в чем заключалась главная сложность его работы в Минае.

«В организации работы, наверное. Первый год было всё нормально у нас, но надо было за всё отвечать, скажем так, за всё говорить — имею в виду, за разные вещи. Очень много, я не хочу [говорить об этом]. Там люди относились к команде нормально, но хотелось бы большего, скажем так. Приходилось все корректировать, каждый день практически.

Все выполняли, поэтому и был результат — имею в виду, 8-е место. А потом уже — это долгая история, почему не получилось, что мы на второй год ни одного поединка не выиграли. И поэтому, конечно, руководство приняло такое решение, и я сам уже был согласен на то, чтобы уйти из Миная. Там много причин было, которые не футбольные, скажем так", — сказал Шаран.

В июле этого года Минай снялся с розыгрыша Первой лиги.