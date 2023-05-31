«Фурора не произведет»: Экс-тренер сборной Украины усомнился в перспективах Шахтера в Лиге чемпионов 31 мая, 19:47 Йожеф Сабо (Фото:ФК Динамо)

Бывший тренер сборной Украины и Динамо Йожеф Сабо не считает, что донецкому Шахтеру грозит успех в следующем сезоне Лиги чемпионов.

По словам легендарного специалиста, «горняки» не показывают нужный футбол, который поможет достичь положительного результата в еврокубковом турнире.

«Не знаю, как Шахтер будет выступать в Лиге чемпионов. Боюсь, что фурора он там не произведет. В Лиге чемпионов играют команды по чемпионатам значительно выше класса. Что там будет делать Шахтер?

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Шахтер выберет игру от обороны и на контратаках, где будут искать ошибку соперника. В Лиге чемпионов все атакующие команды. Я не вижу в чемпионате Англии коллектива, который заседает у себя в штрафной и отбивается. Все защищаются, все атакуют. В топ-чемпионатах высокое мастерство у игроков даже у команд на 10−12 местах", — приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.

Напомним, донецкий Шахтер досрочно выиграл чемпионат Украины, забронировав себе место в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что бывшему футболисту Шахтера грозит тюремное заключение.