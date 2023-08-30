«Он испытывает большое давление»: Зинченко красноречиво оценил потенциал Мудрика в Челси 30 августа, 18:22 Михаил Мудрик (Фото:instagram.com/mmudryk10)

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко верит, что Михаил Мудрик успешно проявит себя в Челси.

Защитник сборной Украины отметил давление, которое оказывается на его соотечественника, однако верит, что у того нет предела в прогрессе.

«Скажу честно: его предел — только небо. Качество, которое у него есть, — невероятное. Я знаю, что он испытывает большое давление от СМИ из-за своего ценника, потому что много с ним общался.

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Он пришел с другого чемпионата, и эта украинская лига, к сожалению, сейчас уже не на том уровне, который был 10 лет назад, когда к нам приезжали такие игроки, как Фернандиньо и Виллиан. Это была хорошая лига, но теперь…

Вы хотите, чтобы он показал все, на что способен сразу после перехода в Челси, но пожалуйста, дайте ему время. Я не желаю ему сделать это в матче против Арсенала, но его качество…", — сказал Зинченко в интервью Rio Ferdinand Presents FIVE.

Напомним, Мудрик трогательно обратился к фанатам Челси после провального старта в АПЛ.

Ранее стала известна степень травмы украинца в лондонском клубе.