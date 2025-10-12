В Рио-де-Жанейро прошел турнир UFC Fight Night 261, в главном событии которого встретились звездный бразилец Чарльз Оливейра (36−11) и поляк Матеуш Гамрот (25−4).

Бой завершился во втором раунде. Оливейра провел удушающий прием сзади, заставив соперника капитулировать.

THE LION DOESN'T CARE IF HIS OPPONENT CHANGES‼️@CharlesDoBronxs add another submission to his resume at #UFCRio! pic.twitter.com/ifmEmX5IdT — UFC (@ufc) October 12, 2025

Оливейра закрыл поражение от Илии Топурии в титульном поединке, который состоялся в июне этого года. Гамрот впервые в карьере потерпел досрочное поражение.

35-летний Оливейра одержал 21-ю досрочную победу и 17-ю — сабмишеном. Оба показателя являются рекордными в истории UFC.

После боя с Гамротом бразилец бросил вызов обладателю специального титула BMF Максу Холлоуэю, которому проиграл в 2015 году после травмы.

Напомним, Оливейра является бывшим чемпионом UFC в легком весе.

