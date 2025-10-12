Оливейра «задушил» поляка в Рио и обновил два рекорда UFC — видео

12 октября, 10:23
Поделиться:
Оливейра уверенно одолел Гамрота (Фото: instagram.com/charlesdobronxs)

Оливейра уверенно одолел Гамрота (Фото: instagram.com/charlesdobronxs)

В Рио-де-Жанейро прошел турнир UFC Fight Night 261, в главном событии которого встретились звездный бразилец Чарльз Оливейра (36−11) и поляк Матеуш Гамрот (25−4).

Читайте также:
Американец выполнил обещание, которое дал украинцам перед боем против россиянина в UFC — видео

Бой завершился во втором раунде. Оливейра провел удушающий прием сзади, заставив соперника капитулировать.

Оливейра закрыл поражение от Илии Топурии в титульном поединке, который состоялся в июне этого года. Гамрот впервые в карьере потерпел досрочное поражение.

Реклама

35-летний Оливейра одержал 21-ю досрочную победу и 17-ю — сабмишеном. Оба показателя являются рекордными в истории UFC.

После боя с Гамротом бразилец бросил вызов обладателю специального титула BMF Максу Холлоуэю, которому проиграл в 2015 году после травмы.

Читайте также:
Выигрывал Супербоул. В 39 лет внезапно умер брат одного из лучших бойцов в истории UFC

Напомним, Оливейра является бывшим чемпионом UFC в легком весе.

Мы писали, что бывшего бойца UFC застрелили в Австралии — это было не первое покушение на спортсмена.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Смешанные единоборства MMA UFC

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies