Оливейра «задушил» поляка в Рио и обновил два рекорда UFC — видео
Оливейра уверенно одолел Гамрота (Фото: instagram.com/charlesdobronxs)
В Рио-де-Жанейро прошел турнир UFC Fight Night 261, в главном событии которого встретились звездный бразилец Чарльз Оливейра (36−11) и поляк Матеуш Гамрот (25−4).
Бой завершился во втором раунде. Оливейра провел удушающий прием сзади, заставив соперника капитулировать.
Оливейра закрыл поражение от Илии Топурии в титульном поединке, который состоялся в июне этого года. Гамрот впервые в карьере потерпел досрочное поражение.
35-летний Оливейра одержал 21-ю досрочную победу и 17-ю — сабмишеном. Оба показателя являются рекордными в истории UFC.
После боя с Гамротом бразилец бросил вызов обладателю специального титула BMF Максу Холлоуэю, которому проиграл в 2015 году после травмы.
Напомним, Оливейра является бывшим чемпионом UFC в легком весе.
