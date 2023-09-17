Судьи ограбили. Легенда женского UFC в зрелищном бою не смогла вернуть чемпионский пояс — видео 17 сентября, 11:38 Грассо — Шевченко (Фото:instagram.com/bulletvalentina)

В ночь на 17 сентября в Парадайге, штат Невада, прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227.

В рамках главного боя состоялся реванш между действующей чемпионкой наилегчайшего веса Алексой Грассо из Мексики и Валентиной Шевченко из Кыргызстана.

Первый поединок между девушками прошел в марте текущего года. Тогда мексиканка сенсационно отобрала чемпионский титул у Валентины, добыв досрочную победу в четвертом раунде.

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Со старта реванша Валентина выглядела более уверенно, стараясь наносить силовые удары по мексиканке. Во втором раунде Шевченко нарвалась на правый прямой, после чего оказалась в нокдауне. Алекса бросилась на добивание, но представительница Кыргызстана выдержала атаку.

В третьей пятиминутке Валентина провела отличную атаку, захватив шею соперницы. Чемпионка сумела выбраться из сложной ситуации.

How tf did Alexa Grasso get out of Valentina Shevchenko's guillotine 😳pic.twitter.com/Goc4hi8rk3 — GeekedUp (@GeekedUpProd) September 17, 2023

В последних двух раундах инициатива переходила от одной спортсменке к другой.

WHAT. A. FIGHT.



Alexa Grasso and Valentina Shevchenko just delivered a classic at #NocheUFC 👏👏 pic.twitter.com/4XWShPAIN5 — UFC (@ufc) September 17, 2023

В результате боя судьи не смогли выявить победительницу, зафиксировав ничью — 48−47, 47−48, 47−47. Таким образом, Грассо сохранила титул.

Примечательно, что судья, который дал ничью по итогу боя, зафиксировал победу мексиканки в последнем раунде — 10:8. Фанаты UFC считают, что Валентину ограбили, ведь не было и намека на такой счет в финальной пятиминутке.

Фото: ESPN

Ранее сообщалось, что Адесанья потерпел сенсационное поражение, проиграв чемпионский пояс.