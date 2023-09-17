Судьи ограбили. Легенда женского UFC в зрелищном бою не смогла вернуть чемпионский пояс — видео
Грассо — Шевченко (Фото:instagram.com/bulletvalentina)
В ночь на 17 сентября в Парадайге, штат Невада, прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 227.
В рамках главного боя состоялся реванш между действующей чемпионкой наилегчайшего веса Алексой Грассо из Мексики и Валентиной Шевченко из Кыргызстана.
Первый поединок между девушками прошел в марте текущего года. Тогда мексиканка сенсационно отобрала чемпионский титул у Валентины, добыв досрочную победу в четвертом раунде.
Со старта реванша Валентина выглядела более уверенно, стараясь наносить силовые удары по мексиканке. Во втором раунде Шевченко нарвалась на правый прямой, после чего оказалась в нокдауне. Алекса бросилась на добивание, но представительница Кыргызстана выдержала атаку.
В третьей пятиминутке Валентина провела отличную атаку, захватив шею соперницы. Чемпионка сумела выбраться из сложной ситуации.
В последних двух раундах инициатива переходила от одной спортсменке к другой.
В результате боя судьи не смогли выявить победительницу, зафиксировав ничью — 48−47, 47−48, 47−47. Таким образом, Грассо сохранила титул.
Примечательно, что судья, который дал ничью по итогу боя, зафиксировал победу мексиканки в последнем раунде — 10:8. Фанаты UFC считают, что Валентину ограбили, ведь не было и намека на такой счет в финальной пятиминутке.
Ранее сообщалось, что Адесанья потерпел сенсационное поражение, проиграв чемпионский пояс.