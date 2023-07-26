«Будет зависеть от развития событий». Президент МОК не исключил допуск россиян и белорусов к Олимпиаде 26 июля, 21:28 Томас Бах (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался относительно возможного допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 под нейтральным флагом.

По словам Баха, пока нет официального решения относительно участия россиян и белорусов на Олимпиаде, однако функционер не стал исключать их допуск к соревнованиям, сообщает France 24.

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«Это будет зависеть от дальнейшего развития событий. Сейчас мы видим, как международные федерации применяют наши рекомендации по участию спортсменов под нейтральным флагом и в индивидуальном порядке.

Мы тщательно изучим ситуацию. Опираясь на эти результаты, мы в соответствующее время примем решение", — сказал Бах.

Олимпийские игры в Париже состоятся в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Сообщалось, что Россия и Беларусь не получили приглашения на Олимпийские игры-2024, однако это не означает, что спортсмены из этих стран не смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что допускает участие украинских спортсменов в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2024, если там будут россияне и белорусы как нейтральные спортсмены.

