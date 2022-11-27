В финале выиграл с разгромным счетом. Беленюк стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе — видео
Беленюк — многократный чемпион страны, мира и Европы (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе.
Видео финального поединка соревнований титулованный спортсмен и политик опубликовал в сторис Instagram.
На видео видно, как Жан без проблем побеждает соперника со счетом 7:0, устроив тому настоящий мастер-класс.
Беленюк — многократный чемпион страны, мира и Европы. На его счету две олимпийские медали — серебряная в Рио-де-Жанейро (2016 год) и золотая в Токио (2020).
Ранее Жан заявил, что будет баллотироваться на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, но проиграл выборы министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту.
Позже Беленюк написал заявление с просьбой исключить его из состава НОК.