В финале выиграл с разгромным счетом. Беленюк стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе — видео 27 ноября, 20:46 Беленюк — многократный чемпион страны, мира и Европы (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Народный депутат от партии Слуга народа Жан Беленюк стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе.



Видео финального поединка соревнований титулованный спортсмен и политик опубликовал в сторис Instagram.

На видео видно, как Жан без проблем побеждает соперника со счетом 7:0, устроив тому настоящий мастер-класс.

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Беленюк — многократный чемпион страны, мира и Европы. На его счету две олимпийские медали — серебряная в Рио-де-Жанейро (2016 год) и золотая в Токио (2020).

Ранее Жан заявил, что будет баллотироваться на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, но проиграл выборы министру молодежи и спорта Вадиму Гутцайту.

Позже Беленюк написал заявление с просьбой исключить его из состава НОК.