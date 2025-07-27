«Русские свиньи, вам не рады». В Грузии протестуют против допуска россиян на ЧМ по фехтованию

С 22 по 30 июля в столице Грузии Тбилиси проходит чемпионат мира по фехтованию. На турнир со скандалом допустили россиян и белорусов в нейтральном статусе .

В ночь на 27 июля активисты устроили протест против допуска представителей РФ к мировому первенству.

В 4:00 они запустили салют под отелем, где проживает сборная страны-террориста, а также развернули баннер с надписью «Русские свиньи, здесь вам не рады. Сегодня фейерверк, а завтра будут «Грады».

Реклама

Акция протеста также прошла в Тбилиси днем 27 июля. Она состоялась возле Олимпийского дворца спорта.

Местные жители и украинцы собрались, чтобы выразить свое возмущение тем, что россияне соревнуются вместе с цивилизованными странами, сообщает Федерация фехтования Украины.

«Они фехтуют в Тбилиси и убивают в Украине», «Спорт вне политики? Скажите это тем, кто погиб на войне!», «Белый флаг у России должен быть на поле боя, а не на фехтовальной дорожке чемпионата мира» — под такими лозунгами прошел протест.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) допустила к мировому первенству в нейтральном статусе спортсменов, которые имеют непосредственную связь с российскими вооруженными силами, в частности офицеров армии РФ Софию Великую и Яну Егорян. Федерация проигнорировала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске нейтральных атлетов.

Мы писали, что украинка эпично одолела фанатку Путина на чемпионате мира по фехтованию.