«Всем украинцам на трибунах»: Костюк обратилась к фанатам после завершения выступлений в Пекине
Марта Костюк покинула турнир в Китае (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Вторая ракетка Украины Марта Костюк покинула турнир WTA 1000 в Пекине (Китай), уступив в 1/8 финала седьмой ракетке мира — американке Джессике Пегуле.
Украинская теннисистка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором обратилась к болельщикам. Костюк поблагодарила фанатов за поддержку.
«Пекинский этап завершен. Спасибо за всю любовь и поддержку на протяжении всего пути.
Всем украинцам на трибунах: вы всегда занимаете особое место в моем сердце".
Отметим, что украинская теннисистка занимает 28-е место в мировом рейтинге WTA.
Ранее сообщалось, что Свитолина установила исторический рекорд для украинского тенниса.