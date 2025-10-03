«Всем украинцам на трибунах»: Костюк обратилась к фанатам после завершения выступлений в Пекине

Вторая ракетка Украины Марта Костюк покинула турнир WTA 1000 в Пекине (Китай), уступив в 1/8 финала седьмой ракетке мира — американке Джессике Пегуле .

Украинская теннисистка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором обратилась к болельщикам. Костюк поблагодарила фанатов за поддержку.

«Пекинский этап завершен. Спасибо за всю любовь и поддержку на протяжении всего пути.

Всем украинцам на трибунах: вы всегда занимаете особое место в моем сердце".

Отметим, что украинская теннисистка занимает 28-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Свитолина установила исторический рекорд для украинского тенниса.