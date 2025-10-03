«Всем украинцам на трибунах»: Костюк обратилась к фанатам после завершения выступлений в Пекине

3 октября, 12:43
Поделиться:
Марта Костюк покинула турнир в Китае (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Марта Костюк покинула турнир в Китае (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Вторая ракетка Украины Марта Костюк покинула турнир WTA 1000 в Пекине (Китай), уступив в 1/8 финала седьмой ракетке мира — американке Джессике Пегуле.

Читайте также:
«Любовь, вдохновение и сила»: Монфис обратился к Свитолиной после анонса о завершении карьеры

Украинская теннисистка опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором обратилась к болельщикам. Костюк поблагодарила фанатов за поддержку.

«Пекинский этап завершен. Спасибо за всю любовь и поддержку на протяжении всего пути.

Реклама

Всем украинцам на трибунах: вы всегда занимаете особое место в моем сердце".

Читайте также:
Второй титул в карьере. 18-летняя украинская теннисистка выиграла турнир во Франции

Отметим, что украинская теннисистка занимает 28-е место в мировом рейтинге WTA.

Ранее сообщалось, что Свитолина установила исторический рекорд для украинского тенниса.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Теннис Марта Костюк Пекин

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies