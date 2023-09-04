Поддерживающая Украину теннисистка уступит первое место в рейтинге скандальной белоруске 4 сентября, 10:35 Ига Свентек (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Польская теннисистка Ига Свентек проиграла Елене Остапенко из Латвии в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open).

Свентек выиграла первый сет, однако проиграла следующие два и завершила выступления на турнире.

Поражение будет стоить Свентек первого места в рейтинге лучших теннисисток мира, которое теперь займет Арина Соболенко из Беларуси.

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Польская теннисистка была первой ракеткой мира в течение 74 недель.

Следует отметить, что ранее Соболенко отказалась отвечать журналистам на вопросы о войне в Украине.

Из-за позиции белоруски украинские теннисистки отказываются пожимать ей руку после матчей.

В то же время Свентек активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.