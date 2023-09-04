Поддерживающая Украину теннисистка уступит первое место в рейтинге скандальной белоруске

4 сентября, 10:35
Поделиться:
Ига Свентек (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Ига Свентек (Фото:Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports)

Польская теннисистка Ига Свентек проиграла Елене Остапенко из Латвии в 1/8 финала Открытого чемпионата США (US Open).

Свентек выиграла первый сет, однако проиграла следующие два и завершила выступления на турнире.

Поражение будет стоить Свентек первого места в рейтинге лучших теннисисток мира, которое теперь займет Арина Соболенко из Беларуси.

Видео дня

Читайте также:

Свитолина решила взять паузу в карьере на неопределенный срок (Фото:Robert Deutsch-USA TODAY Sports) «Хочу взять перерыв». Свитолина заявила о приостановке карьеры после вылета с US Open

Польская теннисистка была первой ракеткой мира в течение 74 недель.

Следует отметить, что ранее Соболенко отказалась отвечать журналистам на вопросы о войне в Украине.

Из-за позиции белоруски украинские теннисистки отказываются пожимать ей руку после матчей.

В то же время Свентек активно поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения России.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Теннис WTA US Open Ига Свентек

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X