Легендарная теннисистка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года из-за допинга 13 сентября, 00:25 Халеп с трофеем Уимблдона (Фото:REUTERS/File Photo)

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халепа не сможет выступать на международных турнирах до осени 2026 года.



Двукратную чемпионку Больших шлемов обвиняли в двух отдельных нарушениях. Первоначально в ее пробе с US Open-2022 обнаружили запрещенное вещество роксадустат. Затем появились обвинения, касающиеся биологического паспорта спортсмена.

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28 и 29 июня 2023 года в Лондоне прошли заседания независимого трибунала. На них заслушали показания экспертов, выступавших от имени Халеп и Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), причем румынка тоже давала показания членам комиссии.

11 сентября трибунал подтвердил, что признал Халеп виновной в умышленном нарушении антидопинговых правил по обвинению о роксадустате в пробе.

Наша справка: Roxadustat, продаваемый под торговой маркой Evrenzo, является лекарством от анемии. Роксадустат является ингибитором пролилгидроксилазы HIF, который увеличивает эндогенную выработку эритропоэтина и стимулирует выработку гемоглобина и эритроцитов.

Трибунал принял доводы Халеп о том, что она принимала загрязненную добавку, но постановил, что тот объем, который она употребила, не мог привести к той концентрации вещества, которая была обнаружена в положительной пробе.

Обвинения, касающиеся касающиеся биологического паспорта спортсмена, также остались в силе.

Халеп была временно отстранена с октября 2022-го. Трибунал засчитал этот период в срок дисквалификации, поэтому она продлится до 6 октября 2026 года, сообщает ITIA.

У Халеп есть право обжаловать решение. Румынка уже заявила, что обратится в Спортивный арбитражный суд и подаст судебный иск против компании, которая, по ее словам, предоставила ей некачественные добавки.

«До 29 августа 2022 года я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещенных веществ — все они были чистыми. В преддверии сезона на кортах с твердым покрытием в 2022 году по рекомендации моей доверенной команды и физиотерапевта я скорректировала свои пищевые добавки. Ни один из перечисленных ингредиентов не содержал никаких запрещенных веществ, однако теперь мы знаем — и трибунал согласился — один из них был загрязнен роксадустатом. Меня заставили сдавать тесты почти еженедельно до начала 2023 года после первого положительного, и все они оказались отрицательными. Несмотря на эти доказательства, ITIA выдвинуло обвинение только после того, как его экспертная группа узнала мою личность, в результате чего двое из трех членов внезапно изменили свое мнение в пользу обвинений ITIA», — написала Халеп в соцсетях.

Наша справка: Симона Халеп — родилась 27 сентября 1991 года. Румынская теннисистка, бывшая первая ракетка мира. Победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2018, Уимблдон 2019); финалистка трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции 2014 и 2017, Открытый чемпионат Австралии 2018); победительница 25 турниров WTA (из них 24 в одиночном разряде). Третья теннисистка в истории, заработавшая призовыми больше $40 000 000.

Симона Халеп / Фото: USA TODAY Sports/File Photo

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