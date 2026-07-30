Політичний скандал і бійка у фіналі: ФІФА відкрила справу проти Аргентини після ЧС-2026

ФІФА розпочала дисциплінарні провадження щодо Аргентинської футбольної асоціації та кількох футболістів збірної після інцидентів під час чемпіонату світу-2026.

Про це повідомив журналіст Sky News Роб Гарріс в X.

Одна зі справ стосується епізоду після перемоги Аргентини над Англією (2:1) у півфіналі. Тоді гравці аргентинської команди продемонстрували банер із написом «Las Malvinas son Argentinas» — «Мальвінські острови — аргентинські». ФІФА розглядає це як можливе порушення правил, які забороняють використовувати спортивні заходи для політичних демонстрацій.

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Окремі дисциплінарні провадження відкриті через події після фіналу чемпіонату світу, в якому Аргентина поступилася Іспанії з рахунком 0:1 у додатковий час. Під розслідування потрапили, зокрема, Леандро Паредес та Науель Моліна, яких звинувачують у нападі на суперників під час післяматчевої сутички. Моліні та вінгеру Аргентини Тьяго Альмаді також висунуті звинувачення у неспортивній поведінці. Аналогічне звинувачення висунуто іспанцю Гаві.

Окремо ФІФА розглядає й інші можливі порушення з боку аргентинських уболівальників під час чемпіонату світу. Серед них — дискримінаційні та расистські образи, а також кидання предметів на територію поля.

Мальвінські острови — аргентинська назва Фолклендських островів. Архіпелаг залишається під контролем Великої Британії після війни між двома країнами у 1982 році.

19 липня збірна Іспанії здобула свій другий титул чемпіона світу, обігравши у фіналі Аргентину з рахунком 1:0. Переможний м’яч у додатковий час забив вінгер Барселони Ферран Торрес.

Торреса було визнано найкращим гравцем фіналу ЧС-2026. Півзахисник збірної Іспанії Родрі отримав Золотий м’яч мундіалю, випередивши Мессі та Мбаппе.

Після фіналу ЧС-2026 спалахнула бійка між футболістами Аргентини та Іспанії.