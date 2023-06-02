«Нужно пузатого накормить»: Усик назвал главное условие для боя с Фьюри

2 июня, 19:50
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Александр Усик (Фото:Sky Sports)

Александр Усик (Фото:Sky Sports)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик выразил уверенность, что проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский спортсмен заявил, что британец согласится на бой, если получит свой желаемый гонорар.

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«Думаю, наш бой с Фьюри состоится. Нужно пузатого накормить, и все. Пузатый — Тайсон Фьюри. Он голодный просто и хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы накормить и побить его», — сказал Усик в интервью TVP SPORT.

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Напомним, Усик и Фьюри вели переговоры о бое за абсолютное чемпионство, однако поединок сорвался.

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Ранее сообщалось, что следующий бой украинца перенесли. Отметим, поединок с обязательным претендентом Усик проведет для соотечественников.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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