«Нужно пузатого накормить»: Усик назвал главное условие для боя с Фьюри 2 июня, 19:50 Александр Усик (Фото:Sky Sports)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик выразил уверенность, что проведет поединок против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский спортсмен заявил, что британец согласится на бой, если получит свой желаемый гонорар.

«Думаю, наш бой с Фьюри состоится. Нужно пузатого накормить, и все. Пузатый — Тайсон Фьюри. Он голодный просто и хочет много денег. Мы сейчас собираем деньги, чтобы накормить и побить его», — сказал Усик в интервью TVP SPORT.

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Напомним, Усик и Фьюри вели переговоры о бое за абсолютное чемпионство, однако поединок сорвался.

Ранее сообщалось, что следующий бой украинца перенесли. Отметим, поединок с обязательным претендентом Усик проведет для соотечественников.