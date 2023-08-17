Абсолютная чемпионка мира по боксу провалила тест на допинг 17 августа, 18:00 Алисия Баумгарднер (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Абсолютная чемпионка мира во втором полулегком весе Алисия Баумгарднер может быть дисквалифицирована после победы в титульном бою.

Представительница США провела реванш против Кристины Линардат из Греции, который состоялся 16 июля. Поединок завершился победой Баумгарднер.

После боя были обнародованы результаты допинг-пробы, которая была взята 12 июля. В крови американки обнаружили запрещенные вещества, что может привести к дисквалификации.

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Алисия опубликовала заявление в Twitter, в котором подробно прокомментировала происходящее.

«12 августа мне сообщили, что проба А, которую я сдала 12 июля, показала неблагоприятный результат анализа через местеролон и метенолон — два вещества, о которых я никогда не слышала и никогда не употребляла никоим образом. Проба, сданная сразу после боя 15 июля, была чистой и не обнаружила никаких запрещенных веществ, как и моя проба 16 июня, что практически делает невозможным результат 12 июля.

Я знаю, что никогда не употребляла, никогда бы не употребила и никогда не употребляю этот или любой другой допинг. Это было бы не только неэтично, но и полностью противоречило бы тому, как я тренировалась на протяжении всей карьеры. Как профессиональная спортсменка я и только я отвечаю за то, что попадает в мое тело. Мое тело — это храм. Я также горжусь тем, что являюсь образцом для любой молодой девушки, которая хочет пойти по моим стопам. Эту ответственность я воспринимаю очень серьезно. Именно поэтому никогда бы этого не сделала.

Фото: twitter.com/alyciambaum

Есть еще многое сказать о своем пути и то, почему идея употребления запрещенного или даже опасного вещества никогда бы не имела смысла. Так что не собираюсь отсиживаться в тишине и ждать, когда все «решится». Я планирую держать вас всех в курсе на каждом шагу, пока работаю над тем, чтобы полностью обезопасить свою репутацию как честной спортсменки", — написала Баумгарднер.

Напомним, бывший чемпион мира Энтони Джошуа не смог провести реванш с именитым британцем, ведь у того обнаружили допинг. В итоге боксер брутально победил финна.