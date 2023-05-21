«Это лучший бой, который я видела». Чемпионка мира восхищена поединком Ломаченко — Хейни 21 мая, 10:08 Кларисса Шилдс (Фото:instagram.com/claressashields)

Абсолютная чемпионка мира в среднем весе Кларисса Шилдс прокомментировала победу Девина Хейни над Василием Ломаченко.



Американский боксер победил единогласным решением судей. Но команда Ломаченко готова подавать апелляцию.

«Скорость, IQ! Оба боксера в безумной форме. Лома держал отличный темп, но у Хейни — отличная защита.

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Это лучшие 12 раундов, которые я видела в боксе. Какой замечательный поединок. Ломаченко показал, что возраст — это не что иное, как цифра", — написала Шилдс в Twitter.

Ранее Василий Ломаченко рассказал, чем будет заниматься после возвращения в Украину.