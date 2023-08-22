«Его нужно нокаутировать». Даниэль Дюбуа назвал единственный способ победить Александра Усика 22 августа, 09:28 Бой Усик — Дюбуа состоится 26 августа (Фото:Reuters/Paul Childs)

Британский боксер Даниэль Дюбуа рассказал, как планирует одолеть чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

По словам Дюбуа, он устроит Усику жесткий бой и попытается одержать досрочную победу.

«Конечно, это то, что все говорят. Поэтому нужно одержать досрочную победу.

У моего соперника любительский стиль. Это работа ног и многое другое. Это не секрет. Поэтому я должен пойти туда и устроить жесткий бой. Я должен запугать его. Это то, что планирую сделать.

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Нужно наносить много ударов. По рукам, плечам, голове, всему, что выше талии. Я уже в боевом режиме. В ночь боя все это будет иметь значение", — сказал Дюбуа, передает Boxing News 24/7.

Напомним, что поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Дюбуа пригрозил уничтожить Александра Усика в титульном бою.