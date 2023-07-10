«Я воспользуюсь своей возможностью». Даниэль Дюбуа планирует покончить с величеством Александра Усика 10 июля, 15:31 Даниэль Дюбуа (Фото:Instagram)

Британский боксер Даниэль Дюбуа поделился ожиданиями от поединка против Александра Усика, который должен состояться 26 августа в польском Вроцлаве.

Дюбуа отметил, что с его коленом все хорошо и он уверен, что бой с ним будет концом для чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе.

«Во-первых, мое колено в порядке. Это уже сейчас понятно. Я в тренировочном лагере, я бегаю. Думаю, что все будет хорошо.

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Я благодарен за эту возможность. Я долго ждал, и я готов воспользоваться ею. Усик — великий чемпион, но у всего есть начало и конец. Я готов", — сказал Дюбуа на пресс-конференции.

Отметим, что Александр Усик получит шесть миллионов от общей суммы за поединок, Дюбуа — два миллиона.

Ранее Усик и Дюбуа провели первую битву взглядов, в которой украинец заставил британца отвести глаза в сторону.