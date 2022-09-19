«Хочу драться с серьезными ребятами». Украинский боксер заявил о желании провести бой против абсолютного чемпиона мира 19 сентября, 21:22 Деревянченко настроен на серьезные поединки (Фото:Сергей Деревянченко via Instagram)

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко заявил, что не против подраться с Саулем Альваресом, который на днях победил Геннадия Головкина и защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Деревянченко рассказал, что настроен провести бой как против Альвареса, так и других известных боксеров, сообщает Luckypunch.net со ссылкой на ES News.

«Я не против боксировать с Канело [прозвище Альвареса], или любым другим боксером этих весовых категорий.

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Я не против провести реванш с Головкиным, или бой с Канело, или реванш с Чарло — я хочу боксировать против всех серьезных парней", — сказал Деревянченко

В своем предыдущем поединке Сергей Деревянченко одержал победу над американцем Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений подряд.



Ранее о возможном бое с Альваресом заявлял украинский супертяж Александр Усик, который для поединка готов спуститься в низшую весовую категорию.

Альварес в свою очередь заявил, что готов принять вызов Усика.

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