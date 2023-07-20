«Он полный идиот». Отец Тайсона Фьюри обругал известного промоутера из-за чрезмерной самоуверенности

20 июля, 15:24
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Джон Фьюри (Фото:The Sun)

Джон Фьюри (Фото:The Sun)

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, раскритиковал промоутера Эдди Хирна.

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Фьюри-старший считает, что Хирн является полным идиотом и не стоит верить его словам, поскольку он не знает, о чем говорит.

«Я уже говорил ранее, что он полный идиот. С Хирном проблема только в одном моменте — это его зависть, потому что он не смог организовать такой бой.

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Эдди говорил, что только он может устроить поединок в Саудовской Аравии. Как же неловко он должен чувствовать себя сейчас.

Этого человека не стоит слушать, он не знает, о чем говорит. Если бы он понимал, то Энтони Джошуа до сих пор был бы чемпионом мира.

Эти ребята — идиоты, они это доказали. Хирн имеет только одну проблему: не он продвигает этот бой, не он его устроил. Он полный идиот, и это достаточно о нем говорит", — цитирует Фьюри-старшего Mirror.

Отметим, что Тайсон Фьюри проведет поединок против звезды UFC Франсиса Нганну 28 октября в Саудовской Аравии.

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Ранее Фьюри-старший сравнил своего сына с легендарным боксером Мухаммедом Али.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Тайсон Фьюри

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