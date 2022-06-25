«Он просто раздутый средневес». Фьюри озвучил условие для боя с Усиком

25 июня, 15:49
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Фьюри считает, что Усику не хватает опыта в супертяжелом весе (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Фьюри считает, что Усику не хватает опыта в супертяжелом весе (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Британский чемпион мира в супертяжелой по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что в ближайшее время не хочет выходить на ринг против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

По мнению Фьюри, Усику не хватает опыта в супертяжелом весе, чтобы провести с ним бой, сообщает iFL TV.

Британец заявил, что может рассмотреть предложение о поединке с Усиком как минимум после 10 лет украинца в высшей весовой категории в боксе.

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«Усик появился в этом поколении только бой назад, так что не интересно. Он просто раздутый средневес. Он не сравнится [со мной]. Вот и все.

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Он супертяж два года. Когда ты будешь тяжеловесом 10-15 лет, приходи, тогда и поговорим" - сказал Фьюри.

В своем последнем поединке Тайсон Фьюри нокаутом победил своего соотечественника Диллиана Уайта, а после боя объявил о завершении карьеры.

Позже глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что Фьюри возобновит карьеру, если получит еще одно большое сражение.

Среди потенциальных соперников Фьюри называют Александра Усика и Энтони Джошуа, которые 20 августа проведут реванш.

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Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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