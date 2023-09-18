«Буду каждый день пить Пина коладу»: Фьюри оправдал свой бой со звездой UFC вместо Усика 18 сентября, 13:05 Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Обладатель пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри назвал причину, почему проведет бой с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.



Цыганский король признался, что выйдет в ринг с камерунцем, чтобы получить большой гонорар.

«Хейтеры будут ненавидеть. Я получу чемодан денег. Я получу чертовски какой большой чемодан. Поэтому я не буду плохо себя чувствовать, когда обналичю свой чек.

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Мне будет пофиг, когда я буду есть мороженое, зефирки и на днях непрерывно пить Пина коладу. Я не думаю о разных боксерах и другом дерьме. Да, хейтеры будут хейтиты, даже у знаменитостей есть хейтеры. Я уверен, что у Ван Гога были свои хейтеры, но сегодня я не могу назвать ни одного из них. Это вам обо всем говорит. У нас все будет хорошо", — приводит слова Фьюри Daily Mail.

Отметим, что Тайсон должен был провести бой с Александром Усиком, однако он сорвал переговоры с командой украинца.

Напомним, Нганну и Фьюри уже провели первую дуэль взглядов. Поединок состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что британец шокировал именем желаемого соперника после боя со звездой ММА.