«Следующие два-три года он будет на пике». Промоутер Усика рассказал, когда Фьюри сможет уничтожить украинского чемпиона 9 сентября, 12:32 Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Красюк, промоутер украинского боксера, поделился мыслями о возможном поединке чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам Красюка, если Фьюри хочет победить Усика, то ему нужно ждать пять лет, потому что ближайшие два-три года украинец будет в своей лучшей форме.

«Как вы думаете, сможет ли Фьюри остановить время? 12 августа Фьюри исполнилось 35 лет — я поздравил его с днем рождения. Усик сейчас в расцвете сил.

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Если Фьюри захочет победить Александра, то ему придется подождать лет пять, потому что следующие два-три года Усик точно будет на пике. Ему 36 лет. Это золотая эра для супертяжей.

Не забывайте, что Усик пришел в бокс в 15 лет. Лагерь Усика — это не просто толпа людей. Это очень опытные ребята, которые учились на протяжении всей карьеры Александра Усика. Они прекрасно его знают", — сказал Красюк, передает ProBox TV.

Напомним, что Фьюри проведет поединок с Нганну, который состоится 28 октября в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

Ранее Тайсон Фьюри назвал унизительное условие для боя с Александром Усиком.