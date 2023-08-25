«Делает бесчеловечные вещи»: бывший соперник Кличко назвал феномен Усика и оценил «безумных» украинцев 25 августа, 17:21 Дэвид Хэй (Фото:instagram.com/davidhaye)

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй высказался о предстоящем поединке между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Британский спортсмен считает, что украинскому чемпиону помогут соотечественники, которые будут болеть за него в Польше.

«Дюбуа придется выступать в очень враждебно настроенной атмосфере, где будет 40 тысяч украинцев. Безумных украинцев, нуждающихся в Усике, для которых он — как маяк надежды».

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Хэй также назвал феномен Усика, который выделяет его среди всех боксеров из Украины.

«В Украине никогда не было круче героев. Ведь Усик — мужчина небольшого роста. Даже когда большими звездами были Виталий и Владимир Кличко, это было немного не то. Они ведь все же были здоровяками в ринге и всегда имели физическое преимущество над оппонентами.

А вот у Усика этого нет. Это мелкий человек, который сражается с великанами — это привлекает в нем. Он ведь размером, как обычный мужик, например, как я.

Усик — человек обычных размеров, делающий в ринге бесчеловечные вещи, борясь с гигантами. Это просто нереальные вещи. У него за спиной огромная поддержка Украины и всего мира", — сказал Хэй TNT Sports Boxing.

Напомним, Хэй провел бой с Владимиром Кличко в 2011 году. Тогда украинец победил единогласным решением судей.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец сделал неожиданное заявление перед боем с британцем.