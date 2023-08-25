Бывший чемпион мира назвал условие для поражение Усика в бою с Дюбуа 25 августа, 21:01 Дюбуа и Усик встретятся в ринге 26 августа (Фото:K2 Promotions)

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй заявил, что Даниэль Дюбуа (19−1, 18 КО) может победить чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Британец считает, что Дюбуа находится в прекрасном статусе, ведь на него не оказывается давления.

«Мне нравится, что на Дюбуа не оказывается никакого давления. У него есть все, чтобы выиграть. Никто не ждет, что он может устроить апсет».

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Хэй думает, что для победы британца хватит лишь одного чистого удара.

«У него есть огневая мощь, и все, что ему нужно — это один удар, один чистый удар.

Со стороны это выглядит как невыполнимая миссия, но мне нравится то, что я слышу от него. Он говорит о том, что Усику будет трудно и некомфортно, и это именно, что ему нужно сделать.

Он может упасть, получить травму, повредить лицо, но ему потребуется пройти через это, чтобы добраться до земли обетованной, если он хочет получить возможность серьезно ворваться в супертяжелый дивизион", — приводит слова Хэя BoxingScene.

Поединок Усик — Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Кличко назвал феномен Усика и оценил «безумных» украинцев.