«Знал неделю назад»: экс-соперник Усика выйдет в ринг с Джошуа вместо боксера, провалившего допинг-тест
Дерек Чисора (Фото:Дерек Чисора via Instagram)
Британский ветеран бокса Дерек Чисора проведет поединок с Энтони Джошуа. Об этом утверждает бывший чемпион двух дивизионов Дэвид Хэй.
Эксперт признался, что еще неделю назад Чисора знал, что Диллиан Уайт провалит допинг-тест, из-за которого его снимут с боя.
Хэй утверждает, что Дерек провел усердный тренировочный лагерь, чтобы удивить Джошуа.
«Смешно. Приблизительно неделю назад мне позвонил Дерек Чисора и сказал, что произойдет именно это. Дерек сказал мне еще неделю назад, что Диллиан провалит тест на наркотики. Я не обратил на это особого внимания. Он сказал, что сразится с Энтони.
Дерек готовился к этому бою. Он привез тот же лагерь, ту же команду, которую имел для боя с Усиком. Он не делал этого со времен поединка с украинцем. Очень интересно", — цитирует боксера Boxing Social.
Отметим, что Чисора и Джошуа являются бывшими соперниками Усика. Украинец сначала победил Дерека, а затем дважды одолел Энтони.
Напомним, поединок Джошуа и Уайта был запланирован на 12 августа.
Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт сделал резонансное заявление по поводу своего допинга.