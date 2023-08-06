«Знал неделю назад»: экс-соперник Усика выйдет в ринг с Джошуа вместо боксера, провалившего допинг-тест 6 августа, 15:10 Дерек Чисора (Фото:Дерек Чисора via Instagram)

Британский ветеран бокса Дерек Чисора проведет поединок с Энтони Джошуа. Об этом утверждает бывший чемпион двух дивизионов Дэвид Хэй.

Эксперт признался, что еще неделю назад Чисора знал, что Диллиан Уайт провалит допинг-тест, из-за которого его снимут с боя.

Хэй утверждает, что Дерек провел усердный тренировочный лагерь, чтобы удивить Джошуа.

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«Смешно. Приблизительно неделю назад мне позвонил Дерек Чисора и сказал, что произойдет именно это. Дерек сказал мне еще неделю назад, что Диллиан провалит тест на наркотики. Я не обратил на это особого внимания. Он сказал, что сразится с Энтони.

Дерек готовился к этому бою. Он привез тот же лагерь, ту же команду, которую имел для боя с Усиком. Он не делал этого со времен поединка с украинцем. Очень интересно", — цитирует боксера Boxing Social.

Отметим, что Чисора и Джошуа являются бывшими соперниками Усика. Украинец сначала победил Дерека, а затем дважды одолел Энтони.

Напомним, поединок Джошуа и Уайта был запланирован на 12 августа.

Ранее сообщалось, что Диллиан Уайт сделал резонансное заявление по поводу своего допинга.