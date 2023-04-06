«Он убьет Ломаченко». Звездный боксер сделал неутешительный прогноз для украинца в следующем бою 6 апреля, 13:16 Шакур Стивенсон считает фаворитом Девина Хейни (Фото:Шакур Стивенсон via Instagram)

Американский боксер Шакур Стивенсон сделал прогноз относительно предстоящего боя в легком весе между его соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Стивенсон считает, что Хейни легко победит Ломаченко, сообщает Top Rank.

По мнению Стивенсона, Ломаченко хороший боксер, но Хейни превосходит его в габаритах, что делает его фаворитом боя.

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«Он сделает лимит на взвешивании, а затем наберет где-то до 68 или даже 72 килограмма веса. При этом Ломаченко в день боя весит до 63 килограммов. Так что по большому счету это не совсем честное сражение. Думаю, Хейни просто убьет Ломаченко», — заявил Стивенсон.

Сообщалось, что поединок Ломаченко — Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.

