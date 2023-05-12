«Это может быть тяжелый бой». Легендарный боксер назвал причины, почему Хейни победит Ломаченко 12 мая, 15:41 Шейн Мозли провел последний бой в 2016 году (Фото:Шейн Мозли via Instagram)

Знаменитый американский экс-боксер Шейн Мозли поделился ожиданиями перед поединком в легком весе между Девином Хейни и Василием Ломаченко.



По словам Мозли, это будет непростой бой для обоих соперников, однако считает Хейни фаворитом, назвав среди преимуществ американца возраст и силу удара, сообщает Bad Left Hook.

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«Я все еще думаю, что это будет испытание. Думаю, что Девин победит, потому что он младше и имеет все природные качества — удар, сильная правая рука.

Но в то же время Лома ветеран, дважды выигрывавший золотую медаль на Олимпийских играх. Он многого добился, поэтому это может быть тяжелый бой. Шансы равны», - сказал Мозли.

Поединок Ломаченко - Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.



Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.

Сообщалось, что в Украине поединок транслироваться не будет.