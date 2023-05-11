«Важно каждое движение». Вышел новый проморолик к бою Ломаченко с абсолютным чемпионом мира — видео
Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая (Фото:Sky Sports)
Промоутерская компания Top Rank представила новый проморолик к боксерскому поединку между абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хейни и экс-чемпионом Василием Ломаченко.
Видео появилось в официальном аккаунте Top Rank в Twitter.
В ролике показаны лучшие моменты с участием Хейни и Ломаченко в предыдущих поединках.
"Важно каждое движение", - говорится в описании к видео.
В предыдущем промо Top Rank представил предстоящий поединок как шахматную партию.
Поединок Ломаченко-Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.
Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.
Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.
Сообщалось, что в Украине поединок транслироваться не будет.