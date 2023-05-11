«Важно каждое движение». Вышел новый проморолик к бою Ломаченко с абсолютным чемпионом мира — видео 11 мая, 16:37 Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая (Фото:Sky Sports)

Промоутерская компания Top Rank представила новый проморолик к боксерскому поединку между абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хейни и экс-чемпионом Василием Ломаченко.

Видео появилось в официальном аккаунте Top Rank в Twitter.

В ролике показаны лучшие моменты с участием Хейни и Ломаченко в предыдущих поединках.

"Важно каждое движение", - говорится в описании к видео.



Видео дня

𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘 𝐌𝐎𝐕𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐓𝐄𝐑𝐒.#HaneyLoma | MAY 20 | ESPN+ PPV pic.twitter.com/TSPjJOAf0P — Top Rank Boxing (@trboxing) May 10, 2023

В предыдущем промо Top Rank представил предстоящий поединок как шахматную партию.

Поединок Ломаченко-Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.



Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.

Сообщалось, что в Украине поединок транслироваться не будет.

