«Важно каждое движение». Вышел новый проморолик к бою Ломаченко с абсолютным чемпионом мира — видео

11 мая, 16:37
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Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая (Фото:Sky Sports)

Бой Хейни — Ломаченко состоится 20 мая (Фото:Sky Sports)

Промоутерская компания Top Rank представила новый проморолик к боксерскому поединку между абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Девином Хейни и экс-чемпионом Василием Ломаченко.

Видео появилось в официальном аккаунте Top Rank в Twitter.

В ролике показаны лучшие моменты с участием Хейни и Ломаченко в предыдущих поединках.

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"Важно каждое движение", - говорится в описании к видео.

Видео дня

В предыдущем промо Top Rank представил предстоящий поединок как шахматную партию.

Поединок Ломаченко-Хейни состоится 20 мая этого года в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, на которую Ломаченко пришел в футболке с изображением Иисуса.

Перед пресс-конференцией Хейни демонстративно не пожал руку украинскому боксеру.

Сообщалось, что в Украине поединок транслироваться не будет.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко

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