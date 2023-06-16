«Очень умная позиция»: Промоутер сделал важное заявление о реванше Ломаченко — Хейни
Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни может провести реванш с Василием Ломаченко.
Функционер отреагировал на слова о том, что отец и тренер американца Билл Хейни готов обсудить условия второго поединка, если будет выгодное финансовое предложение.
Арум сообщил, что проведет встречу с отцом чемпиона, чтобы обсудить детали возможного второго поединка.
«Это хорошо. Сегодня это очень умная позиция. Но я не буду сейчас говорить об этом. Мы сядем с Биллом, который является моим другом, и обсудим это», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу BOXING VIBEZ TV MEDIA.
Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).
Отметим, что в команде украинца сомневаются, что американец согласится на второй бой.
Ранее сообщалось, что непобедимый американский боксер оригинально предложил поединок Хейни.