«Очень умная позиция»: Промоутер сделал важное заявление о реванше Ломаченко — Хейни 16 июня, 16:15 Девин Хейни и Василий Ломаченко (Фото:Top Rank)

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни может провести реванш с Василием Ломаченко.

Функционер отреагировал на слова о том, что отец и тренер американца Билл Хейни готов обсудить условия второго поединка, если будет выгодное финансовое предложение.

Видео дня

Арум сообщил, что проведет встречу с отцом чемпиона, чтобы обсудить детали возможного второго поединка.

«Это хорошо. Сегодня это очень умная позиция. Но я не буду сейчас говорить об этом. Мы сядем с Биллом, который является моим другом, и обсудим это», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу BOXING VIBEZ TV MEDIA.

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Отметим, что в команде украинца сомневаются, что американец согласится на второй бой.

Ранее сообщалось, что непобедимый американский боксер оригинально предложил поединок Хейни.