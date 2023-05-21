Статистика боя Ломаченко — Хейни: украинец нанес больше ударов, но проиграл 21 мая, 11:32 Чемпионский бой (Фото:ESPN Ringside)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе завершился спорным решением судей. Команда украинца уже готовит протест.



После поражения Василий Ломаченко расплакался. Многие эксперты и знаменитые боксеры в один голос заявили, что украинец точно не проиграл.

Компания Compubox опубликовала статистику нанесенных/точных ударов поединка Ломаченко — Хейни.

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Согласно подсчетам, Ломаченко нанес больше ударов (564−405) и больше раз попал в цель (124−110). У него также превосходство в точных джебах (29−20) и силовых ударах (95−90).

Статистика ударов в бою Ломаченко - Хейни / Фото: Compubox

Кстати, абсолютная чемпионка мира Кларисса Шилдс сказала, что это лучший бой, который она видела.

Ранее Василий Ломаченко рассказал, чем будет заниматься после возвращения в Украину.