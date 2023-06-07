«Говорили много дерьма»: Отец Хейни сделал скандальное заявление о победе над Ломаченко

7 июня, 21:00
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Девин Хейни с отцом (Фото:instagram.com/realdevinhaney)

Девин Хейни с отцом (Фото:instagram.com/realdevinhaney)

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни Билл Хейни не сомневается, что его сын победил Василия Ломаченко.

Специалист считает, что американский боксер показал себя разносторонним спортсменом, не дав украинцу проявить себя.

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«Я не пересматривал бой. Знаете, я же был там. Понимаете, о чем я? Все было так, как я и говорил. Да, это был конкурентный поединок, но он не был близким. Ломаченко никогда не включался в этом бою. Девин доминировал, контролировал поединок, навязывал бой.

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Я слышал, как до этого люди говорили много дерьма про клинчи, джеб и захваты. Сейчас вы ничего подобного не слышите, так ведь? Я показал, что Девин умеет драться не только в одном стиле, что он не односторонний. В целом это был превосходный бой", — сказал Хейни-старший в интервью YouTube-каналу DontaesBoxingNation.

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Ранее сообщалось, что отец Хейни набросился с претензиями на украинского боксера.

Отметим, что Усик заступился за Ломаченко, отреагировав на критику украинца.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Девин Хейни

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