«Говорили много дерьма»: Отец Хейни сделал скандальное заявление о победе над Ломаченко 7 июня, 21:00 Девин Хейни с отцом (Фото:instagram.com/realdevinhaney)

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни Билл Хейни не сомневается, что его сын победил Василия Ломаченко.



Специалист считает, что американский боксер показал себя разносторонним спортсменом, не дав украинцу проявить себя.

«Я не пересматривал бой. Знаете, я же был там. Понимаете, о чем я? Все было так, как я и говорил. Да, это был конкурентный поединок, но он не был близким. Ломаченко никогда не включался в этом бою. Девин доминировал, контролировал поединок, навязывал бой.

Видео дня

Я слышал, как до этого люди говорили много дерьма про клинчи, джеб и захваты. Сейчас вы ничего подобного не слышите, так ведь? Я показал, что Девин умеет драться не только в одном стиле, что он не односторонний. В целом это был превосходный бой", — сказал Хейни-старший в интервью YouTube-каналу DontaesBoxingNation.

Ранее сообщалось, что отец Хейни набросился с претензиями на украинского боксера.

Отметим, что Усик заступился за Ломаченко, отреагировав на критику украинца.