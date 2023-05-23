«Джервонта нокаутирует их обоих». Бывший чемпион мира поставил на то, что американец с легкостью побьет Ломаченко и Хейни 23 мая, 23:40 Чемпионский бой (Фото:ESPN Ringside)

Экс-чемпион мира в первом среднем дивизионе Ише Смит считает, что Джервонта Дэвис, который недавно победил Райана Гарсию, досрочно закончит поединки против Василия Ломаченко и Девина Хейни.

Об этом боксер написал в своем Twitter-аккаунте. Смит утверждает, что украинец победил в бою, однако ничья была бы справедливым результатом.

«7−5 Ломаченко, но я не разозлился бы, если бы объявили ничью. Хэйни восстановился и забрал 12-й раунд. Джервонта их обоих нокаутирует, не вижу, чтобы они прошли с ним все 12 раундов», — написал Ише Смит.

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7-5 Loma, wouldn’t be mad with a draw. Haney rebounded and took the 12th. Both of them would get KO’ed by @Gervontaa can’t see them going 12 — Ishé Oluwa Kamau Ali Smith (@IsheSugarShay) May 21, 2023

Напоминаем, что Ломаченко проиграл чемпионский бой Хейни.

Однако не согласился с результатом и хотел подать апелляцию, на которой вице-президент компании Top Rank поставил крест.

Ранее сообщалось, что промоутер Лу ДиБелл считает, что Хейни победил Ломаченко вполне заслуженно.