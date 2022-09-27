После отказов от боев с Усиком и Джошуа. Фьюри назвал имя своего следующего соперника 27 сентября, 12:00 Фьюри ранее хотел провести бои против Усика и Джошуа (Фото:Тайсон Фьюри via Instagram)

Британский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что его следующим соперником станет сириец Мануэль Чарр.

Новостью о своем ближайшем поединке уроженец графства Большой Манчестер поделился в сторис Instagram.

«С нетерпением жду боя с мужчиной, который действительно хочет подраться, имеет огонь, желание и бился против некоторых лучших боксеров.

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Он снова делает шаг вверх. Выходи сюда, Чарр", — написал Тайсон в социальной сети.

37-летний Чарр провел на профессиональном ринге 37 боев, одержал 33 победы и потерпел четыре поражения. В 2012 году он уже боксировал за титул WBC, но проиграл нокаутом украинцу Виталию Кличко.

Сам Фьюри ранее заявлял о готовности провести бой против украинского обладателя поясов WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика. Позже британец сообщил, что не будет боксировать с непобежденным уроженцем Крыма.

После этого Тайсон начал раскручивать свой потенциальный поединок против соотечественника Энтони Джошуа. Накануне же он уведомил, что и этот бой не состоится.