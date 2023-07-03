«Ты знаешь, где меня найти». Обидчик Ломаченко предложил Майвезеру подраться в ринге 3 июля, 10:40 Теофимо Лопес (Фото:Instagram)

Бывший абсолютный чемпион в легком весе Теофимо Лопес, который недавно объявил о завершении карьеры, предложил непобедимому Флойду Майвезеру провести спарринг.

В своем Twitter-аккаунте Тео выразил желание быть учеником легендарного боксера и адаптироваться к его IQ.

«Привет, чемпион, Флойд Мейвезер. Я хотел бы, чтобы мы провели спарринг.

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Ты знаешь, что я всегда готов быть учеником и хотел бы адаптироваться к твоему IQ. Дай мне знать! Ты знаешь, где меня найти", — написал Лопес.

Ранее Теофимо поставил ультиматум для возвращения в профессиональный бокс.

Последний свой поединок боксер провел против Джоша Тейлора, в котором победил американца и забрал у него пояс WBO в первом полусреднем весе.

Также Лопес назвал боксера, который сможет победить его в ринге.