«Отдохни, скоро увидимся». Паркер бросил вызов Усику после победы украинца над Дюбуа
Александр Усик после боя (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.
Украинец одолел британца техническим нокаутом в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
В своем аккаунте в Х новозеландец опубликовал видео, в котором поздравляет чемпиона с победой, написав, что они скоро увидятся, вероятно намекнув на бой.
«Замечательная работа, Александр. Отдохни, скоро увидимся», — написал Паркер.
Интересно, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя — среди них был и Паркер.
