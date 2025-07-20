«Отдохни, скоро увидимся». Паркер бросил вызов Усику после победы украинца над Дюбуа

Обладатель временного титула WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер (36−3, 24 KO) поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа .

Украинец одолел британца техническим нокаутом в пятом раунде, во второй раз став абсолютным чемпионом в супертяжелом весе. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

В своем аккаунте в Х новозеландец опубликовал видео, в котором поздравляет чемпиона с победой, написав, что они скоро увидятся, вероятно намекнув на бой.

«Замечательная работа, Александр. Отдохни, скоро увидимся», — написал Паркер.

Интересно, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя — среди них был и Паркер.

