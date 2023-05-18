«Не верю, что мы увидим этот поединок». Бой Усика против претендента на чемпионский титул оказался на грани срыва — промоутер 18 мая, 15:47 Дюбуа претендует на титул WBA, которым владеет Усик (Фото:Даниэль Дюбуа via Instagram)

Бой украинского супертяжеловеса Александра Усика против британского претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа может не состояться.

Об этом заявил промоутер Эдди Хирн, сообщает Boxing Social.

Одной из причин возможного срыва боя Хирн считает изменения в тренерском штабе Дюбуа из-за конфликта.

«Есть разная информация, вы знаете. Я слышал, что бой Усик — Дюбуа не состоится. Я не верю, что мы увидим этот поединок», — сказал Хирн.

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Ранее Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально обязала Усика провести защиту титулов в бою с Дюбуа и дала украинцу 30 дней для организации поединка.

Промоутер Александр Красюк заявлял, что рассматриваются несколько мест проведения боя украинца и британца, среди которых Польша, Великобритания и Ближний Восток.

Сообщалось, что поединок Усика и Дюбуа может состояться не раньше июля.

Среди вероятных соперников Усика в случае срыва боя с Дюбуа называют американца Деонтея Уайлдера.