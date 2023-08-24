Усик — Дюбуа: о чем будут говорить боксеры перед боем — видеотрансляция пресс-конференции 24 августа, 14:57 Тренировка перед боем (Фото:Коллаж NV)

Чемпион и претендент на пояса пообщаются со СМИ перед субботним поединком.



26 августа во Вроцлаве пройдет большой боксерский вечер. Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик встретится с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. NV ведет онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.

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А накануне поединка боксеры проведут обязательную пресс-конференцию. Пройдет она 24 августа, начало в 15:00.

Ранее мы писали, где в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа.

Напомним, что Александр Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком.

А бывший тренер Усика появился на тренировке боксеров в костюме команды Дюбуа.