Усик — Дюбуа: о чем будут говорить боксеры перед боем — видеотрансляция пресс-конференции

24 августа, 14:57
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Тренировка перед боем (Фото:Коллаж NV)

Тренировка перед боем (Фото:Коллаж NV)

Чемпион и претендент на пояса пообщаются со СМИ перед субботним поединком.

26 августа во Вроцлаве пройдет большой боксерский вечер. Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик встретится с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа. NV ведет онлайн-трансляцию боя Усик — Дюбуа.

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А накануне поединка боксеры проведут обязательную пресс-конференцию. Пройдет она 24 августа, начало в 15:00.

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Ранее мы писали, где в Украине можно посмотреть бой Усик — Дюбуа.

Напомним, что Александр Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком.

А бывший тренер Усика появился на тренировке боксеров в костюме команды Дюбуа.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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