«Этого не случится». Британский ветеран бокса объяснил, почему бой Усик — Фьюри не состоится и назвал следующего соперника украинца

14 августа, 11:29
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Дерек Чисора (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Дерек Чисора (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мыслями относительно потенциального поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам 39-летнего ветерана бокса, наиболее вероятным следующим соперником Усика, в случае победы над Дюбуа, станет хорват Филип Хргович, который является обязательным претендентом на титулы, сообщает Seconds Out.

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Пути Усика и Фьюри расходятся, поскольку Тайсон в то же время проведет бой против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну.

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"Этого не случится. Я не верю, что он когда-то состоится. Филип Хргович — обязательный претендент на титул IBF. У Усика бой с Дюбуа, а после этого Хргович потребует провести обязательную защиту с ним, поэтому я не думаю, что поединок Александра и Тайсона состоится.

Я просто думаю, что есть много бойцов, которые ждут обязательной защиты. Я не верю, что мы когда-то увидим этот бой, поскольку Тайсон сейчас проведет поединок с Фрэнсисом Нганну", — сказал Чисора.

Поединок Усика и Фьюри должен был пройти в апреле прошлого года, однако бой сорвался.

Бой Усика и Дюбуа состоится 26 августа в Лондоне. Поединок Фьюри и Нганну запланирован на 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее Филип Хргович заявил, что намерен провести бой с победителем поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора

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