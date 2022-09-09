«Это смешно!» Менеджер Усика обвинил Фьюри в том, что он не дает ответа украинцу 9 сентября, 11:58 Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Менеджер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Эгис Климас обвинил обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри в том, что он не дает ответа его клиенту.

Спортивный функционер отреагировал на обращение непобежденного уроженца Большого Манчестера к своему соотечественнику Энтони Джошуа с призывом устроить бой.

В ответ на слова Фьюри Климас написал: «Это превосходный способ бегать от Усика, вызывая других, но не отвечая Александру. Смешно!»

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В конце августа Усик раздельным решением судей победил Джошуа и сохранил статус чемпиона мира в супертяжелом весе.

После этого Александр бросил вызов Фьюри. Тайсон отреагировал в жесткой манере, сказав, что готов вернуть пояса в Великобританию.

Позже Фьюри заявил, что его следующим соперником будет не Усик, и нацелился на бой с Джошуа.

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