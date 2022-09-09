«Это смешно!» Менеджер Усика обвинил Фьюри в том, что он не дает ответа украинцу

9 сентября, 11:58
Поделиться:
Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Менеджер украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Эгис Климас обвинил обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри в том, что он не дает ответа его клиенту.

Спортивный функционер отреагировал на обращение непобежденного уроженца Большого Манчестера к своему соотечественнику Энтони Джошуа с призывом устроить бой.

Читайте также:
«Если он столько продержится». Фьюри рассказал, в каком раунде планирует нокаутировать Джошуа

В ответ на слова Фьюри Климас написал: «Это превосходный способ бегать от Усика, вызывая других, но не отвечая Александру. Смешно!»

Видео дня

https://twitter.com/KlimasBoxing/status/1567878643313147909

В конце августа Усик раздельным решением судей победил Джошуа и сохранил статус чемпиона мира в супертяжелом весе.

После этого Александр бросил вызов Фьюри. Тайсон отреагировал в жесткой манере, сказав, что готов вернуть пояса в Великобританию.

Позже Фьюри заявил, что его следующим соперником будет не Усик, и нацелился на бой с Джошуа.

Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X