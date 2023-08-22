«Я буду всю жизнь так работать?». Усик рассказал о своем непростом детстве и признался, кем мечтал стать 22 августа, 13:11 Александр Усик (Фото:Reuters/Paul Childs)

Украинский супертяжеловес Александр Усик, который 26 августа проведет бой против британца Даниэля Дюбуа, поделился воспоминаниями о своем детстве.

В интервью Queensberry Promotions Усик рассказал, что в детстве ему приходилось выполнять непростую работу и то время его закалило.

Усик признался, что в тот момент он мечтал стать певцом или футболистом, а не боксером.

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«В детстве я помогал маме с папой. Я убирал за коровами, давал им есть, выпасал их. Вы знаете, когда я был в поле, ближайшее село было в 20−30 километрах.

Ходя по полю, отгоняя коров, я молился Господу Богу и думал: «Это действительно я буду всю жизнь так работать?». Но я этого не хотел. Я работал, но думал о каком-то большом будущем. Я мечтал стать певцом или известным футболистом.

В июле этого года Усик подписал контракт с житомирским Полесьем.

Владелец клуба Геннадий Буткевич заявил, что таким образом сбылась детская мечта боксера.